Bülent Arınç: Toplum dindarlıktan uzaklaşıyor

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın sözleri kamuoyunun gündemine oturdu...

Tam Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen konferansta konuşan Arınç, toplumun dini pratiklerden uzaklaştığını savundu.

Milletin dindarlıktan uzaklaştığını namaz kılmayı bıraktığını belirten Arınç, konuşmasında, şu ifadelere yer verdi;

"DİNDARLIKTAN HERKES KAÇIYOR"

Bu toplum aziz millet olmaktan çıktı. Dindarlık şu anda herkesin kaçtığı bir noktaya geldi. Millet Müslümanlığı bıraktı. Başörtüsünü terk ediyor. Namazı terk ediyor.

"TOPLUM NE İSE, PARLAMENTODAKİLER DE ODUR"

Toplumdaki değişimin siyaset kurumuna da yansıdığını dile getiren Arınç, dini değerlerin geçmişe kıyasla daha az karşılık bulduğunu ileri sürdü.

Toplumsal yapının siyaseti şekillendirdiğini belirten Arınç, "Toplum neyse onun ürettiği insanlar da parlamentoda. Siz bu toplumdan yeni bir uyanış, yeni bir diriliş beklemeyin" değerlendirmesinde bulundu.