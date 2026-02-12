Zeynep Akgün'e öğretmeninden destek ziyareti

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz’ın sosyal medya paylaşımıyla başlayan tartışmalar sonrası, Eskişehir’in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün’e anlamlı bir destek geldi.

Akgün’ün lise yıllarında öğretmenliğini yapan ve Mihalgazi Lisesi’nde müdürlük görevinde de bulunan Abdülkadir Tunç, eski öğrencisinin yanında yer almak amacıyla kente geldiğini belirtti.

Tunç, Akgün’e yönelik eleştirilerin haksız olduğunu savunarak, desteğini kamuoyuyla paylaştı.

"ÖNEMLİ OLAN, GÖNÜLDEKİ GÜZELLİK"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tunç, şunları söyledi:

Kahramanmaraşlıyım. Mihalgazi Lisesi’nin müdürlüğünü yaptım, Zeynep Hanım’ın da İmam Hatip Lisesi’nden matematik öğretmeniydim. Bir insanın sadece kıyafetine değil, gönlündeki güzelliğe bakmak gerekiyor. Maraş depremlerinde beni buraya davet etti, 5 ay boyunca özel misafir ederek krallar gibi ağırladı. Depremde o benim yanımda oldu, ben de şimdi onun yanında olmak için Kahramanmaraş’tan geldim.