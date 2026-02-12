Erdoğan - Miçotakis görüşmesi Yunan basınında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Ankara ziyareti, Yunan basınında geniş yankı buldu. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında diyalog kanallarının açık tutulacağı mesajı öne çıkarken, bazı Yunan siyasi çevreleri Miçotakis’i “geri adım atmakla” eleştirdi. Ziyaretin perde arkasına ilişkin aktarılan “tesbih sohbeti” detayı ise dikkat çekti.

ORTAK BİLDİRİ VE DİYALOG MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da bir araya gelen Miçotakis’in ziyareti kapsamında iki ülke arasında 7 anlaşma ile ortak bildiri imzalandı.

Erdoğan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “İki komşu ve müttefik ülke olarak iş birliği temelinde diyalog kanallarını açık tutmalıyız” mesajını verdi. Miçotakis de iyi komşuluk ve temasların sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

YUNAN BASININDA SAFE YORUMU

Yunan medyası, zirveyi dakika dakika takip etti. ProNews sitesi, Erdoğan’ın Türkiye’nin Avrupa’daki savunma girişimlerinde yer alma arzusuna ilişkin sözlerini, Ankara’nın Avrupa Birliği savunma programı SAFE’e katılma konusundaki net tutumu olarak değerlendirdi.

Haberde, Miçotakis’in geçmişte Türkiye’nin SAFE programına katılımını veto edeceğini ifade ettiği hatırlatılarak, Ankara’daki görüşmede bu başlıkta yorum yapmamasının “geri adım” olarak yorumlandığı belirtildi.

"TEHDİTLERİ GERİDE BIRAKMA ZAMANI"

Protothema gazetesi, görüşmeyi “Her türlü tehdidi ortadan kaldırmanın zamanı geldi” başlığıyla duyurdu. Haberde, liderlerin yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmesinin olumlu bir atmosferde gerçekleştiği ve karşılıklı iş birliği mesajlarının öne çıktığı aktarıldı.

Atina merkezli One kanalı ise zirveyi canlı yayınlarla izleyicilerine aktarırken, Uluslararası İlişkiler Profesörü Dimitris Triantafyllou görüşmeyi “tarihi günlerden biri” olarak nitelendirdi ve siyasi iradenin ilişkileri daha da yakınlaştırabileceğini söyledi.

YUNAN MUHALEFETİ: "KIRMIZI ÇİZGİLER DİLE GETİRİLMEDİ"

Diaforetiko’ya konuşan Yunanistan Özgürlük Yolu Partisi lideri Zoe Konstantopoulou, Miçotakis’i sert sözlerle eleştirdi. Konstantopoulou, Atina’nın kırmızı çizgilerinin Ankara’da yeterince dile getirilmediğini savunarak, Yunan parlamentosunda uzun süredir tartışılan bazı başlıkların gündeme taşınmadığını öne sürdü. Filistin meselesine değinilmemesi de eleştiriler arasında yer aldı.

PERDE ARKASINDA "TESBİH" SOHBETİ

Newsit sitesi ise zirvenin diplomatik mesajlarından çok perde arkasındaki ayrıntılara dikkat çekti. Haberde, Miçotakis’in Ankara’da sıcak bir şekilde karşılandığı, görüşmenin dostane bir atmosferde geçtiği belirtildi.

Patrik Bartholomeos’un da bulunduğu ortamda Erdoğan, Miçotakis ve Bartholomeos’un tesbihler üzerine sohbet ettiği aktarıldı. Miçotakis onuruna verilen akşam yemeğinde hem Türk hem de Yunan mutfağından lezzetlerin sunulduğu ifade edilirken, bu detayların iki ülkenin “aynı mahallenin komşuları” olduğu mesajını pekiştirdiği yorumu yapıldı.

"TÜRKİYE GERÇEĞİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ"

Action 24 kanalı, “Atina Ankara’da zaman mı kazanıyor?” başlıklı analizinde, olumlu diyalog atmosferinin kalıcı olmasının beklendiğini vurguladı. Analizde, Yunanistan’ın bölgedeki Türkiye faktörünü göz ardı edemeyeceği ifade edildi.

Kathimerini gazetesi ise iki liderin Ege’de tansiyonu düşürme yönünde mesaj verdiğini yazdı. Haberde, tarafların yeni gerilimlerden kaçınma ve temasları sürdürme niyetini teyit ettiği kaydedildi.