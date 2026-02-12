Müsavat Dervişoğlu’ndan Zeynep Güneş’e ziyaret

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz’ın sosyal medya üzerinden Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i kılık kıyafeti üzerinden hedef alan paylaşımı kamuoyunda tepki çekmiş, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca resen soruşturma başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Korkmaz, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve partisinden ihraç edilmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından daha önce söz konusu ifadeleri reddettiğini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Mihalgazi’ye gelerek Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i makamında ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da yer aldı.

"BU ZİYARET, BİR SORUMLULUĞUN GEREĞİDİR"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, kullanılan dil ve üslubun toplumsal barış açısından önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

Paylaşımlar ve ifadeler toplumsal birliğimize zarar verdiği kadar geleceğimizde de olumsuz izler bırakıyor. O izlerin hafızamızda yer etmemesi için üstlenilmesi gereken sorumluluklar var. Bugünkü ziyaretimiz bu sorumluluğun yerine getirilmesidir.

Siyasi tansiyonun yüksek olduğuna işaret eden Dervişoğlu, farklı partilerin ortak değerleri koruyacak bir dil geliştirmesi gerektiğini belirterek, muhalefet ve iktidarın demokratik zeminde rekabet ederken toplumsal müşterekleri gözetmesi gerektiğini ifade etti.

"ÜYELİK PROSEDÜRÜ YOKTU"

Mehmet Emin Korkmaz’ın parti üyeliğine ilişkin de konuşan Dervişoğlu, söz konusu kişinin daha önce istifa ettiğini, dönüş sürecinde gerekli prosedürün tamamlanmadığını belirtti. Dervişoğlu, “Aslında üyemiz bile değildir diyebilirdik. Herhangi bir sıfat taşımıyor. Meselenin cinsiyet, inanç ve kıyafet üzerinden bu noktaya getirilmiş olmasından dolayı yaralandım” dedi.

AK PARTİ'DEN BİRLİK MESAJI

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise yapılan paylaşımın kamuoyunu üzdüğünü belirterek, Mihalgazi’nin Anadolu kültürünü ve irfanını yansıtan bir ilçe olduğunu söyledi.

Albayrak, “Türkiye’nin kadirşinas milleti Sayın Başkanımıza sahip çıktı. Bu ülkenin tarihi, örfü, adeti var. İnşallah bir daha böyle sıkıntılar yaşanmaz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN GÜNEŞ: "HİÇ HOŞ OLMADI"

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş de yaptığı kısa değerlendirmede, söz konusu paylaşımın üzücü olduğunu belirterek, “İYİ Partilidir, değildir bilemem ama hiç hoş olmadı” dedi.

Ziyaretin, farklı siyasi partilerin temsilcilerini bir araya getirmesi açısından dikkat çektiği ifade edildi.