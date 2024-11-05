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Haber Merkezi

Kayyum atamaları Türkiye'nin gündeminde.

CHP'li Esenyurt Belediyesi ile başlayan kayyum atamaları DEM'li Mardin, Batman ve Halfeti belediyeleriyle devam etti.

Kayyum atamaları DEM ile CHP'yi yakınlaştırırken CHP içinde huzursuzluğa ve bölünmeye neden oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel DEM'lilerle mitingler yaparken en dikkat çekici tepki, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan geldi.

"BENİM ÇİZGİM BELLİ, 6 OK ÇİZGİSİ"

Esenyurt'ta DEM'lilerle düzenlenen mitinge katılmayan Köksal adeta partisine başkaldırdı.

Köksal, tv100'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına katılarak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bugüne kadar partimin değişik organlarında Atatürk'ün tanıdığı haklar sayesinde birçok yere seçilip gelmiş bir Atatürkçü olarak çizgim belli. 6 ok çizgisi..." diye konuşan Köksal, CHP logosunda 6 ok ile temsil edilen Atatürk ilkelerini saymaya başladı.

ÇİZGİSİNDE OLDUĞU İLKELERİ SAYAMADI

Köksal, 6 ilkeyi ezberden sayamayarak önündeki notlara bakmaya çalışsa da notları arasında da ilkeleri bulamadı.

İlkeleri tamamlayamayan Köksal, "Özür dilerim çok heyecanlıyım." diyerek durumu toplamaya çalıştı.

Köksal'ın bu anları, sosyal medyada gündem oldu.