Bursa'da 5 kişiyi yaralayarak çıplak halde bulunan adam 16 yıl hapis cezası Madde bağımlısı olduğu öne sürülen 24 yaşındaki genç 5 kişi bıçakla yaralamak suçuyla yargılandığı davanın duruşmasında, 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geçen yıl 15 Temmuz'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Madde bağımlısı olduğu belirtilen 24 yaşındaki Osman Ekin, ailevi nedenlerle 44 yaşındaki ağabeyi Ö.E., 68 yaşındaki amcası F.E. ve ağabeyinin 65 yaşındaki kayınpederi A.C.Ü. ile tartıştı.

Bu sırada Osman Ekin, yanındaki bıçakla tartıştığı 3 kişi ile kendilerini ayırmak isteyen akrabaları 50 yaşındaki H.E. ve 44 yaşındaki R.G.'yi de yaralayıp kaçtı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Şüpheli çıplak olarak bulunarak tutuklandı

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osman Ekin'i, Değirmenönü Mahallesi'ndeki ormanda elinde bıçakla çıplak halde buldu.

Bir süre polise direnen Ekin, gözaltına alındı. Emniyette ifade vermeyen Ekin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Duruşma görüldü

Hakkında ‘kasten yaralama suçundan’ Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Osman Ekin, karar duruşmasına, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, adli tıp kurumundan beklenen raporun kendilerine ulaştığını belirterek, rapora göre sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirlendiğini ifade etti.

"Bazen bana geliyorlar"

Son sözü sorulan Osman Ekin, psikolojisinin bozuk olduğunu öne sürerek, "Pişmanım. Olay tarihinde kendimde değildim. Bazen bana geliyorlar. İlaç kullanmadığımda sıkıntı yaşıyorum. Tahliyemi talep ederim." dedi.

16 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, adli tıp raporuyla akli dengesinin yerinde olduğu belirlenen Osman Ekin'e, 5 kişiyi yaralama suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tahliye talebini reddedip, tutukluluk halinin devamına hükmetti.