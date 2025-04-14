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Haber Merkezi

İBB'ye yapılan terör ve yolsuzluk operasyonları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na ilişkin tartışmalar sürüyor.

Konuyla ilgili bir canlı yayın tartışması da Habertürk ekranlarında Faruk Aksoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir? programında yaşandı.

"REZİLSİNİZ" TARTIŞMASI

Avukat Aydoğan Ahıakın ile CHP Meclis Üyesi Ali Haydar Fırat arasında yaşanan gerilim sözlü münakaşaya döndü.

Fırat'ın "Rezilsiniz" demesi üzerine Ahıakın bu sözlere tepki gösterdi ve "Siz rezilsiniz. Size iade ediyorum o sözleri. Sıkıştığınızda hakaret edemezsiniz. Haddinizi bilin." dedi.

Faruk Aksoy ortamı yumuşatmaya çalıştı ancak ikili arasında gerilim devam etti. Ahıakın ise Fırat'ın söylediği sözlerden ötürü özür dilemesini istedi.

Tartışmanın daha fazla büyümemesi için Faruk Aksoy araya gitti.