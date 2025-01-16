Cevdet Yılmaz: Gazze'de ateşkesin kalıcı olmasını diliyoruz

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşma sağlandı.

Söz konusu anlaşma, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 467 gündür devam ettiği, ardında 156 binden fazla ölü ve yaralı bıraktığı saldırıların ardından geldi.

"ATEŞKESİN KALICI OLMASINI DİLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Gazze'de ateşkes için varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor, ateşkesin uygulanmasını ve kalıcı olmasını diliyoruz.



Gazze'nin ayağa kalkması, mazlum Filistin halkının ihtiyacı olan insani yardımların yeterli ve kesintisiz olarak ulaştırılması için tüm imkanlarımızı harekete geçireceğiz.



Kalıcı siyasi çözüm oluşuncaya kadar Filistin davasını savunmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.



İki devletli adil bir siyasi çözüm, bölgemizin barış ve refahı için de olmazsa olmazdır.



Farklı ülkelerden ve çeşitli kimliklerden insanların bu süreçte ortaya koydukları insanlık ittifakı hiçbir zaman unutulmayacaktır.



İşgalci İsrail yönetiminin insanlık dışı saldırıları karşısında insanlığı ve insani değerleri canlarıyla ayakta tutan kahraman Filistin halkını saygıyla ve muhabbetle selamlıyoruz.