CHP kulislerine göre Haşim Kılıç, DEVA Partisi'nden aday olacak AYM Başkanı Haşim Kılıç'ın DEVA Partisi'ne CHP listesinden Ankara'da milletvekili adayı olacağı iddia edildi.

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Türkiye, 14 Mayıs seçimlerinin atmosferine girmiş durumda. Siyaset arenasında yoğun bir gündem sürerken, muhalefet cephesinde yeni bir gelişme daha yaşandı.



Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Haşim Kılıç da siyasete atılıyor.

DEVA'dan, CHP listesinden aday olacak

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Tele1 yayınındaki kulis bilgisine göre; DEVA Partisi'nden CHP listesinden Ankara vekili olacak.

"Gül'ün gölge adamı" deniyordu

Bir dönem, Abdullah Gül'ün gölge adamı olarak anılan Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Haşim Kılıç, görevdeyken, "Anayasa mahkemesinin siyasi amaçlarla hareket ettiğini söylemek ya da milli olmamakla suçlamak sığ eleştirilerdir." ifadelerini kullanmıştı.