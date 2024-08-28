CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan'a kınama cezası

DHA

CHP'de yeniden alevlenen Kemal Kılıçdaroğlu-Tanju Özcan kavgası yeniden disiplinle sonuçlandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı 'koltuk sevdası' açıklamalarına karşılık sert bir yanıt aldı.

'Edepsiz' ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, Özcan'a X hesabından cevap verdi.

Gündeme oturan sert ifadelerden sonra disipline sevk edilen Tanju Özcan için CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün toplandı.

KINAMA CEZASI VERİLDİ

Toplantı sonrasında CHP YDK Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Özcan'a kınama cezası verildiği duyuruldu:

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, Merkez Yönetim Kurulumuzun 19 Temmuz 2024 tarihli sevk kararı Yüksek Disiplin Kurulumuzun 28 Ağustos 2024 günlü olağan toplantısında görüşülmüştür.



Yüksek Disiplin Kurulumuz, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 11Temmuz 2024 Perşembe günü saat 17:58'de sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım nedeniyle Tüzüğümüzün 68/3-c maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar vermiştir.