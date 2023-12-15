CHP'de İstanbul ilçeleri çekişmesi! Ataşehir, İlgezdi'den çıkabilir Yerel seçim hazırlıkları kapsamında CHP'nin İstanbul ilçe adayları kulislerin en hareketli konusu olurken, Ataşehir için yıllar sonra Gamze Akkuş İlgezdi'nin kocası Battal İlgezdi'den alınıp Onursal Adıgüzel'e verilmesi konuşuluyor.

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Türkiye yerel seçim gündemine odaklandı.

Gündemin en hareketli konusu aday adayları...

Tüm partiler hummalı bir şekilde il ve ilçe adaylarını belirlemek için çalışıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi sembolik şehirlerde iktidarın adayları merak konusu olurken İstanbul ilçeleri de ayrı merak konusu.

Bu kapsamda CHP'nin İstanbul ilçe çalışmaları kulisleri de hareketlendirdi.

Ataşehir için Onursal Adıgüzel'in adı geçiyor

Buna göre öne çıkan en dikkat çekici isim ise Onursal Adıgüzel...

Mayıs seçimlerinden sonra partinin bilgi ve iletişim görevinden istifa ettirilen Adıgüzel, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle yeniden parti meclisine girdi.

Dikkat çekici başka bir ayrıntı ise İlgezdiler...

2009'dan bu yana Ataşehir İlgezdilerde

2015 yılından bu yana CHP Milletvekilliği yapan Gamze Akkuş İlgezdi'nin eşi Battal İlgezdi de 2009'dan bu yana Ataşehir Belediyesi'nin başkanlığını yapıyor.

Uzun süredir görevde olan İlgezdilerin daha önce sık sık akçeli işlere karıştıkları iddiaları gündeme gelmiş, Gamze Akkuş İlgezdi'ye kamuoyunda 'rezidanslar kraliçesi' lakabı takılmıştı.

İlgezdi-Adıgüzel kavgası

Kamuoyunda kötü intiba bıraktıkları gerekçesiyle 2019 yerel seçimlerinde Battal İlgezdi'nin aday olmasına engel olmak isteyen Onursal Adıgüzel, parti meclisinde Gamze İlgezdi ile kavga etmiş, yine bu olay da kamuoyunda büyük yankı bulmuştu.

Diğer yandan CHP'nin kulislerde İstanbul ilçe adayları için geçen isimler ise şu şakilde:

Üsküdar:Sinem Dedetaş

Ataşehir: Onursal Adıgüzel

Bakırköy: Ertan Yıldız

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beylikdüzü: Murat Çalık

Beyoğlu: İnan Güney

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca: Erhan Güzel

Esenyurt: Ali Gökmen

Eyüpsultan: Bülent Özmen

Fatih: Mahir Polat

Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe

Güngören: Temel Akkoç

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Maltepe: Deniz Erzincan

Silivri: Doruk Bulut

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Şişli: Emrah Şahan