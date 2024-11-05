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Haber Merkezi

Siyasette kayyum gündemi devam ediyor.

CHP'li Esenyurt Belediyesi ve DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine atanan kayyumlar, DEM ve CHP'yi ayağa kaldırdı.

Türkiye Belediyeler Birliği'ni (TBB) toplantıya çağıran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, aynı zamanda siyasi parti liderlerinden de randevu talep etti.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE GERGİN BULUŞMA

TBB olağanüstü encümen toplantısı için bugün Ankara'ya gelen İBB ve TBB başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyum atamaları gündemini değerlendirmek üzere siyasi parti liderlerinden önce kendi genel başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Basına kapalı yapılan görüşmeden fotoğraflar servis edilirken, ikilinin gerginliği dikkat çekti.

İmamoğlu'na; TBB encümen üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak eşlik etti.

Görüşmede ayrıca CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Murat Emir de bulundu.

İmamoğlu görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yaparken adaylık sorusuna da yanıt verdi.

"ADAYLIK SORUSUNA CEVAP VERDİ"

İmamoğlu, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayını seçkinler değil, millet belirler. Milletin adayı aday olur milletin adayı da seçilir. Bu genel bir tariftir. Bugün amacımızın rotası bellidir. Şahsi olarak da benim yola çıkışımın adaylık temelli değil ideal temelli olduğunu ülkenin geleceği temelli olduğunu…

Bu mücadelemi İBB Başkanı olarak da veriyorum, vatandaş Ekrem olarak da veriyorum. Dediğim gibi önünde takıntılı bir makam süreci değil aksine güçlü bir Türkiye mücadelesi var." dedi

GÖRÜŞECEĞİ GENEL BAŞKANLAR

İmamoğlu bugün sırasıyla; Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşecek.