CHP'li başkandan itiraflar: İşe aldıklarımızın yüzde 75'i bizim partiden

CHP'de yerelden genele ayrımcı, tek tipçi ve partizan zihniyetin değişmediği bir kez daha ortaya çıktı.

Giresun Belediyesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Fuat Köse, 23 Eylül 2025’te CHP Giresun İl Binası’nda düzenlenen ilçe başkanı aday tanıtım toplantısında yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Köse, göreve geldiklerinden bu yana belediyede işe alınan personelin yüzde 75’inin CHP’li olduğunu açıkladı. Açıklamalar sosyal medyada hızla yayılarak, Giresun halkında hayal kırıklığı ve tepki yarattı.

PARTİZANLIK VE MOBBİNG İDDİALARI GERÇEK ÇIKTI

Başkan Köse’nin işe alımlarda CHP’li kişilere öncelik verdiğini belirtmesi, daha önce gündeme gelen taşeron işçilerin zorla CHP’ye üye yapıldığı iddialarını güçlendirdi. Ayrıca, Giresun Merkez ilçe delege seçimlerinde belediye çalışanlarının görev yerlerinin mobbing amacıyla değiştirildiği öne sürüldü. Bu iddialar, Köse’nin belediyeyi parti çıkarları doğrultusunda yönettiği eleştirilerini artırdı.

"İŞE ALDIĞIMIZ PERSONELİN YÜZDE 75'İ CHP'Lİ"

Toplantıda konuşan Köse, işe alımların büyük çoğunluğunun CHP’lilerden oluştuğunu şu sözlerle açıkladı:

İşe aldığımız arkadaşların yüzde 75’i Cumhuriyet Halk Partisi silsilesinden gelme, il başkanından, ilçe başkanından yönlendirilen ya da onların aracılığıyla gelenlerdir. Diğer aldıklarımız ise kaynakçı, lastikçi, hidrolikçi ya da vidanjörün arkasında zor şartlarda çalışacak kişiler. Bazı hemşehri derneklerinden de birer kişi aldık; köylerden en fakir ve temizlik işlerinde çalışacak kişileri seçtik.

VERİLEN SÖZLER NEREDE, EŞİTLİK İLKESİ NEREDE

Başkan Köse, belediye başkanlığı adaylığı sürecinde Giresun Belediyesi’nin kaynaklarını eşit ve adaletli kullanacağı sözünü vermişti. Ancak 1,5 yıllık görev süresince bu sözlerin aksine hareket ettiği yönündeki eleştiriler sıkça gündeme geldi. Son açıklamaları, belediyenin CHP’nin “arka bahçesi” gibi yönetildiği yorumlarını beraberinde getirdi.

KÖYLÜLERE AÇIK HAKARET

Köse’nin köy derneklerinden işe alımlarda “en fakir ve temizlik işlerinde çalışacak” kişiler şartını koşması, Giresun kamuoyunda köylülere yönelik hakaret olarak değerlendirildi. Köylerden gelen vatandaşların sadece ağır işlerde çalıştırılacak şekilde seçilmesi, eşitlik ve adalet sözleriyle çelişen bir ayrımcılık örneği olarak tepki topladı. Halk, bu sözleri köylülere yönelik aşağılama ve belediyenin ayrımcı tutumu olarak nitelendirdi.