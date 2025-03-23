CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, partilerinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı ön seçime dair önemli açıklamalarda bulundu.

Böke, şu ifadeleri kullandı:

Bugün Türkiye'de iktidarın dayattığı ağır hukuksuzluklara karşı milyonlarca vatandaş, 81 ilde ve 923 ilçede sokaklara çıkarak büyük bir demokrasi şöleni gerçekleştiriyor. Bu coşku ve kararlılık, halkın iradesine ve Ekrem Başkan'a yönelik 19 Mart'ta gerçekleştirilen darbe girişimine karşı güçlü bir duruş sergiliyor. Halk, bizlere 'Bu sandıklarda bir süre daha kararlılığımızı göstermek istiyoruz' diyor. Bu nedenle, normalde saat 17.00'de kapanacak olan sandıklarımızı, vatandaşlarımızın iradelerini rahatça ortaya koyabilmesi için 19.00'a kadar açık tutacağız. Birlikte güçlüyüz!