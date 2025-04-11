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İHA

Osmanlı Devleti’nin temellerinin atıldığı Bozüyük’te, CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun Osmanlı Hanedanı’nı hedef alan ifadeleri tartışma yarattı.

İnönü Savaşı'nın yıl dönümü kutlamaları kapsamında konuşma yapan Bakkalcıoğlu, Osmanlı Devleti'ni soygunculukla ve vatana ihanet etmekle suçladı.

"YURDUN TOPRAKLARINI YABANCILARA PARSEL PARSEL SATTILAR"

Bakkalcıoğlu yaptığı konuşmada, "İnönü'de kazanılan zaferin Türk Ulusu için taşıdığı değer ve önemi anlatmaya çalışacağım. Kurtuluş Savaşı öncesi, ülke yönetimindeki Osmanlı Hanedanı, yurdun ekonomisini sattığı gibi, Sevr Anlaşmasıyla da yurdun topraklarını yabancılara parsel parsel verdi. Devletin kasası boşalmış, İstanbul İngiliz çizmeleri ile çiğnenmiş, Ulusun onuru zedelenmişti." demişti.

II. ABDÜLHAMİT HAN'IN TORUNUNDAN SERT ÇIKIŞ

Bu açıklamanın üzerine II. Abdülhamit Han'ın torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, Bozüyük Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Talat Bakkalcıoğlu sert bir cevap verdi.

"BU ŞAHSIN YUNAN ASKERİNDEN FARKI YOKTUR"

Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, "Bizler CHP'nin Osmanlı'ya şedit bir şekilde düşman olduğunu ifade ettiğimizde boşa konuşmuyoruz. İşte buyurun, CHP'li Bilecik-Bozüyük Belediye Başkanı olan şahıs, dedem Ertuğrul Gazi Han'ın fethettiği topraklarda, ona ve onun nesline ağır hakaret ve ithamlarda bulunmuştur.

Bu şahsın bizim gözümüzde dedem Ertuğrul Gazi Han'ın türbesine kurşun atan, dedem Osman Gazi Han'ın türbesine tekme atan Yunan askerlerinden farkı yoktur. Bir sonraki seçimlerde Bilecik ve Bozüyük halkı size gerekli cevabı verecektir. Sizin hakkınızdaki takdiri ecdadını canı pahasına seven bu milletin sinesine bırakıyor." dedi.