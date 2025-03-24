CHP'li Bursa delegesinin 'şaibeli kurultay' ifadesinden çarpıcı detaylar

AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında partinin Bursa delegesi Serda Tandoğan Kuru, tanık sıfatıyla ifade verdi.

Savcıya ifade veren Kuru, 2017 yılından 2024 Aralık ayına kadar Mustafakemalpaşa CHP ilçe başkanlığı görevini yaptığını, 38. CHP Olağan Kurultay'ına da Bursa delegesi olarak katıldığını söyledi.

Kuru, 16 Ekim 2023'de Özgür Özel ve yanındaki yakın çalışma arkadaşları Veli Ağbaba, Ensar Aytekin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Nadir Ataman'ın Bursa İl Başkanlığına gelerek kurultay delegeleri ile tanışma toplantısı yaptıklarını anlattı.

"ERTESİ GÜN SENİ BELEDİYE BAŞKANI İLAN EDELİM"

Toplantı başlamadan Ağbaba'nın kendisine sigara içebileceği bir yer olup olmadığını sorduğunu, daha sonra birlikte sigara içilen bölüme gittiklerini aktaran Kuru, "Veli Ağbaba, bana hitaben 'Tandoğan, Özgür Özel genel başkan seçilsin, siz de onu destekleyin, ertesi gün senin belediye başkan adaylığını açıklayalım' dedi. Sonra da içeride toplantı başladığı haberi gelince içeri geçtik." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU GİBİ DEVŞİRMELERİ KOYMAYACAĞIZ"

Kuru, toplantı bittiğinde Ağbaba'nın orada bulunan kişilere hitaben "İlçe başkanı olup da görevinden istifa edecek olan arkadaşları belediye başkan adayı yapacağız, bu işler için para lazım, belediye başkan adaylığı çok masraflıdır, adaylar masraf yapmayacaklar. Tüm masraflarını biz karşılayacağız, çok kolay bir seçim süreci geçirecekler. Kemal Kılıçdaroğlu gibi dışarıdan devşirme adayları koymayacağız, sizden isteğimiz Özgür Özel'e destek vermeniz." dediğini belirtti.

DELEGELERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖZÜ

Toplantıda 44 Bursa kurultay delegesi olduğunu, konuşmadan sonra Yenişehir, Karacabey, Harmancık, Gürsu, Kestel ilçe başkanlarıyla birlikte belediye başkan adayı olmak istediklerini söylediklerini dile getiren Kuru, ifadesine şöyle devam etti:

Onlar da 'Özgür Özel kazandığı ve sizler de onu desteklediğiniz takdirde bu desteğinizin karşılığı olarak sizleri belediye başkan adayı yapacağız' dediler. Özgür Özel de bizzat oradaydı, aynı sözleri o da söyledi, bu şekilde toplantı sona erdi. Aradan bir süre geçtikten sonra CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na katılmak amacıyla kurultaydan bir gün önce Bursa İl Başkanlığı delegeleri ile toplam 44 kişi olarak Ankara'ya geldik.

Bursa delegelerinin Ankara'da iki ayrı otele yerleştirildiğini, kurultaydan bir gün önce CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın kendisiyle hareket eden bir grup kurultay delegesiyle gece başka bir otele giderek bazı görüşmeler gerçekleştirdiğini anlatan Kuru, kurultay salonunda Özel'i destekleyen delegelere iPhone marka telefon dağıtıldığını da sözlerine ekledi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İ DESTEKLE PARANI AL"

Kuru, oyunu Kılıçdaroğlu'na verdiğini, daha sonra seçim sonuçlarını takip etmek için otele döndüğünü, bir süre sonra seçimin ikinci tura kaldığını öğrendikten sonra şaşırdığını belirtti.

Kurultay salonuna geri gitmek amacıyla otelin önüne çıktığını ve eski Bursa İl Başkanı Şadi Özdemir ile karşılaştığını aktaran Kuru, şöyle devam etti:

"Şadi Özdemir beni görünce 'Kurultay salonuna gideceksen gel götüreyim' dedi. O sırada Harmancık İlçe Başkanı Haşim Ali Arıkan, Büyükorhan İlçe Başkanı Mustafa Sevim ve Sinan Akkoyunlu isimli kişiler de yanımıza geldiler. Hep birlikte Şadi Özdemir'in aracına bindik, yola çıktık.



Yolda giderken benim cep telefonumdan kendisini daha önce tanımadığım bir kişi aradı, telefonu açtığımda beni tanıyan bir kişi edasıyla konuşarak telefonda bana hitaben 'Sen bu oylamada kritik bir yerdesin, 12 tane kurultay delegesi getirebileceğini, Özgür Özel lehine bu delegeleri ikna edebileceğini biliyorum. Bu gayretinin karşılığında 300 mü, 500 mü dersin, istediğin IBAN numarasını ver, parayı oraya hemen göndertelim' deyince ben bu duruma sinirlenip, kendisine hitaben telefonun da hoparlörünü açarak 'Madem partinin bu kadar çok parası vardı, 14 Mayıs ve 24 Mayıs seçimleri sırasında bu paralar neredeydi?



Neden göndermediniz, benim ilçemde Kılıçdaroğlu'nun afişleri bilboard reklam tabelalarına asılamadı? Beni arayan numarayı kayıt etmediğim için hatırlamıyorum. Ancak benim cep telefonumun HTS kayıtları istendiğinde ortaya çıkabilir. İletişim kayıtlarımın tespit edilmesine de rıza gösteriyorum.



Bu sırada araçta bulunan Şadi Özdemir, bana hitaben herkesin duyabileceği şekilde 'Seni arayan kişi her kimse doğru söylüyor. Sen belediye başkan adayı olacaksın, bu işler parayla olur, IBAN numarana para gönderilmesinden çekiniyorsan, kripto para olarak da gönderilebilir. İstersen İstanbul ekibinden arkadaşları arayalım, kongre salonuna gitmeden önce onlarla seni görüştüreyim, Özgür Özel'i destekle paranı al, rahatça seçim işlemlerini yürüt' diye bana söyleyince, ben de bu duruma kızarak, sert bir dille kendisine hitaben 'Sen benim parayla ne zaman bu işleri yaptığımı gördün, duydun? Bu paraları alan da veren de dünyanın en şerefsiz insanıdır' dedim."

LÜKS VİLLA İDDİASI

Özdemir'in daha sonra Nilüfer Belediye Başkanı adayı yapılarak mükafatlandırıldığını şu anda da belediye başkanı olarak görev yaptığını belirten Kuru, "Şimdiki Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın da aday olabilmek için Bursa ikinci sıra milletvekili ve Özgür Özel'in Bursa'daki ayağı olan Nurhayat Altaca Kayışoğlu'na lüks bir villa verdiği ve yine CHP genel merkezinde etkili bir isme bir villa verdiği, bunun karşılığında belediye başkanı adayı yapıldığı tüm Bursa CHP örgütü tarafından bilinmektedir." diye konuştu.

Kuru, "Özgür Özel'in desteklenmesi karşılığında siyasi mahiyette rüşvet olarak Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın oğlu olan Ozan Hasret Yeşiltaş'ın kurultaydan bir gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'de Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğünde işe başlatıldığını da biliyorum." dedi.