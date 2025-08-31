CHP'li Foça Belediye Başkanı: Çöpleri bilerek toplamadım

CHP’li belediyelerin çöp toplama konusundaki uygulamaları son dönemde sıkça gündeme geliyor. İzmir’de sokakları süsleyen çöp dağları, Foça’da da benzer görüntüler oluşturuyor.

"KASITLI TOPLAMADIM"

Başkan Fıçı, çevre atıklarının belediyenin sorumluluğunda olmadığını belirterek, vatandaşların atıkları bilinçli şekilde bırakmaları sebebiyle toplamadıklarını ifade etti. Fıçı, “Bizim temel sorunumuz çöpten ziyade çevre atıkları. Bir çevre atığı 4-5 kamyonu buluyor ve içinde sadece ağaç dalları yok. Bu yıl özellikle toplamadım” dedi.

"ONUNLA YAŞAYACAĞINIZI BİLMELİSİNİZ"

Fıçı, vatandaşlara açıkça şunları söyledi:

“Eğer rahatsız olacağınız bir görüntüyse, onu atınca onunla yaşayacağınızı bilmelisiniz. Çok açık konuşuyorum; bu yıl sizin çevre atıklarınızı toplamayacağım.”

AK PARTİLİ KAYA'DAN TEPKİ: "BU İDEOLOJİK KİBİR"

Fıçı’nın açıklamalarına AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Belediyeciliğin en temel görevi olan çöp toplamayı bile millete lütuf gibi sunuyorsunuz. CHP belediyeciliğinin İzmir’e reva gördüğü şey, hizmet değil, ideolojik kibirdir!”

Kaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: