CHP'li Yücel: Allah, Lütfü Savaş'a akıl fikir versin

DHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul'da yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, İstanbul’daki eylemler sırasında camilere zarar verildiği yönündeki iddialara yanıt veren Yücel, şu açıklamayı yaptı:

Şimdi de neymiş, camilere zarar verilmiş. Bakın camiler bizim kutsallarımızdır. Zarar verildiği iddia edilen caminin bakım ve onarımı yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Gerçekte olan şudur; güvenlik güçleri, Saraçhane’de demokratik tepkilerini gösteren gençlerimizi ve vatandaşlarımızı biber gazı ve tazyikli su ile süpürerek camiye sıkıştırmıştır. Kimse, Şehzadebaşı Camii'ne ya da başka bir camiye zarar vermemiştir. Artık, 'CHP camilere saldırıyor' yalanından vazgeçin. O zarar gördüğü söylenen camiyi, Mahir Polat’ın ekibi onarıyor.

EKONOMİK ELEŞTİRİLER VE HÜKÜMETİN POLİTİKALARI

Yücel, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ekonomik durumu eleştirerek şunları söyledi:

Bu ülkede artık kimsenin hukuk güvencesi yok. Hem Türkiye'de hem de dünya çapında herkes gördü ki, hukuk, mal ve can güvenliği artık yok. Ekonomiye dair yıllardır rasyonellikten uzak bir politika izlendi ve bunun sonucu olarak ekonomik dengeler altüst oldu. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalara güven verme adına ‘Görevimin başındayım’ diyerek tweet atmaya devam etse de, son iki yılda biriktirilen 42,8 milyar doların 26 milyar doları kayboldu. Bir kişinin koltuk sevdası uğruna halkı daha da yoksullaştırdılar.

Yücel, iktidarın ekonomiyi düzeltebilmesi için hukukun üstünlüğü ve demokratikleşmeye odaklanması gerektiğini vurguladı:

Hükümet, Ekrem İmamoğlu’ndan korktuğu için buhar olup giden milyar dolarları halktan esirgedi. Ekonomi ancak, demokrasi ve hakların güvence altına alındığı, millet iradesinin baskılarla engellenmediği zaman düzelecektir.

SORUŞTURMALAR VE ELEŞTİRİLER

Yücel, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturmalarla ilgili de açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

33 konserle ilgili soruşturma başlatılmış. Ancak bu etkinlikler Sayıştay’ın denetiminden geçmiş, İçişleri Bakanlığı tarafından incelenmiş ve bir olumsuz bulguya rastlanmamış. Bu soruşturmaların hukuki değil, tamamen siyasi olduğunu vurgulamak isterim. İktidar, sandıkta kazanamadığı belediyeleri hile ile almak istiyor. Erdoğan’a karşı güçlü bir adayın çıkmasını engellemeye çalışıyorlar. Ekrem Başkan’a yapılan haksızlıkları, şimdi de Mansur Başkan’a yapıyorlar. Bu iftiralar geçersizdir.

Yücel, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin, CHP'nin 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayının iptali için mahkemeye başvurmasına da tepki gösterdi: