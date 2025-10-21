CHP'nin Aydın kongresi gerginliğe sahne oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) il kongreleri süreci sürüyor.

Bu kapsamda Aydın İl Başkanlığı 39'uncu Olağan Kongresi, Efeler ilçesindeki bir otelde düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından adaylar, kürsüye çıkarak konuşmalarını yaptı. Delegelerden eski CHP Aydın il başkanlarından Barkan Kalınnomuz ve il başkan adayı İbrahim Gürdal, mevcut başkan Hikmet Saatçı'ya hitaben sert ifadeler kullandı.

"SEN İL BAŞKANI OLDUĞUNDA BÜLENT ERSOY ERKEKTİ"

CHP Aydın eski il başkanlarından Barkan Kalınomuz, 70 yaşına yaklaşan Hikmet Saatçı'nın halen CHP'de il başkanlığı yapmasını eleştirerek, "Hikmet abi yeter gari. Bin 375 yıldır başkansın Hikmet abi. Cilalı taş devrinden bu zamana kadar başkanlık yaptın. Siz ilk il başkanı olduğunuzda bu dünyada Sovyetler Birliği diye bir ülke vardı. Letonya yoktu, Estonya yoktu, Ukrayna yoktu.

Türkiye'de de cep telefonu icat edilmemişti. Türk Lirası'nda 6 sıfır vardı. Hikmet abi, Bülent Ersoy erkekti ya sen koltuğa oturduğunda. O zamandan bu zamana dünya değişti, ülke değişti, para birimi değişti, cinsiyet değişti ama bir tek sen değişmedin abi." dedi.

"DÖNEMİNDE 5 BELEDİYE BAŞKANI PARTİ DEĞİŞTİRDİ"

Kongrede aday olan İbrahim Gürdal da mevcut başkana yönelik eleştirisinde, "Sen atana atana il başkanlığı yapacaksın. Çocukların kardeşlerimdir ve onlara ekmek bulacaksın. Yönetim kurullarından ballı maaşlar alacaksın, partiliye ve partilinin çocuğuna mobing yapıldığında, sağa sola sürüldüğünde sana geldiğinde, sana 'bizim maaşlarımız şu anda Türkiye'nin en düşük maaşları yardımcı olun' dediklerinde 'biz emir kuluyuz, ne yapalım' diyen bir il başkanısın.

Döneminde 5 tane belediye başkanı parti değiştirdi. Diplomasinin 'D'sini dahi bilmeyeceksin. Eğer biraz diplomasi çalışsaydın belki bir ikisini kurtarabilirdik ama olmadı. Sırf Hikmet Saatçı, Özlem Çerçioğlu ile parti değiştirmedi diye sana vefa göstereceğiz öyle mi? Sana vefa gösteremem." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kesin olmayan sonuçlara göre beyaz listeyle yarışan mevcut İl Başkanı Hikmet Saatçı, 310 delegenin oyunu alarak yeniden güven tazeledi. Saatçı'nın rakibi İbrahim Gürdal ise 237 oy aldı.