CHP'nin komisyon şartları: Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu konuşulsun

Türkiye terör belasından yaklaşık yarım asır sonra kurtuluyor.

2024'ün son çeyreğinde TBMM'deki bir tokalaşma ile başlayan süreçte PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakmaya başlamasıyla yeni bir dönem başladı.

Gözler şimdi de TBMM'de...

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de oluşturulan komisyonun ilk toplantısı yarın yapılacak.

Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yarın saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

CHP'NİN KOMİSYON İÇİN ŞART KOŞTU

Türkiye'yi büyük bir beladan kurtaracak bu süreçte her kesimin katkı vermesi hayati bir öneme sahipken CHP yine şart koşma yolunu seçti.

Komisyon için 10 milletvekilini görevlendiren CHP'nin komisyon şartları da ortaya çıktı.

"İMAMOĞLU'NUN TUTUKLULUĞU KONUŞULMALI""

CHP’nin TBMM’deki komisyon için şartlarını Cumhuriyet duyururken, ilk sıradaki şartlardan birinin Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun konuşulması oldu.

İşte CHP'nin komisyon şartları:

Şehit aile ve gazilerin beklentisi dikkate alınmalı.

Demokratikleşme öncelikli hedef olmalı.

İmamoğlu’nun tutukluluğu konuşulmalı.

Tutuklu siyasetçiler serbest bırakılmalı.

Kayyum uygulamalarına son verilmeli.

AYM ve AİHM kararlarına uyulmalı.

Basın ve ifade özgürlüğü güvence altına alınmalı.

Sosyal medya tutuklama gerekçesi olmamalı.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamaları baskı aracı olmamalı.