CHP'nin yaptırdığı son ankette oy oranları

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Türkiye'nin gündeminde barış diyalogları var...

TBMM'de yapılan tarihi çağrılar, PKK'nın silah bırakmaya çağrılması, iktidar ve ana muhalefetin buna destek vermesi yeni bir barış rüzgarı havası ortaya çıkardı.

Bu süreçte erken seçim çağrıları ve partilerin oy oranları üzerinden yürüyen tartışma ikinci planda kalsa da CHP, kamuoyu araştırmalarına devam ediyor.

CHP'NİN SON ANKETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptırdığı son anketi, Sözcü'den Adil Can Sivrikaya yazdı.

Buna göre yapılan kamuoyu araştırmasına 7-14 Ekim tarihleri arasında 2 bin 12 kişi katıldı.

Anket sonuçlarına göre CHP oyların yüzde 26,6’sını alarak birinci parti olurken AK Parti ise yüzde 24,9 ile ikinci sırada yer aldı.

İşte partilerin oy oranları: