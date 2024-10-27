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AA & Ensonhaber

Türkiye’de, 31'i Trakya'da olmak üzere toplam 168 sandık, Bulgaristan’daki genel seçimler için çifte vatandaşların oy kullanabilmesi amacıyla kuruldu.

Edirne'de oy vermek isteyen çifte vatandaşlar, Bulgaristan Başkonsolosluğu, 75. Yıl İlkokulu ve Keşan Lisesi’nde sandıklara giderek demokratik haklarını kullandı. Oy işlemi öncesinde görevliler, vatandaşların kimlik belgelerini titizlikle kontrol etti.

"SEÇİM, BULGARİSTAN'DAKİ TÜRKLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Bulgaristan’da süregelen siyasi istikrarsızlık nedeniyle yeniden seçime gidildiğini ifade etti. Güneş, seçimlerin çifte vatandaşlar ve Bulgaristan’daki Türklerin hakları açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak,

Bulgaristan parlamentosunda temsil hakkı kazanmak için oy kullanmak çok değerli. Demokrasiye olan inançla bu hak kullanılmalı. Bulgaristan’da 3,5 yıldır istikrarlı bir hükümet kurulamıyor, koalisyonlar başarılı olamıyor. Vatandaşlarımız sabırlı bir şekilde, yılgınlık göstermeden oylarını kullanmalı

şeklinde konuştu.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

Kırklareli'nde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi’nde kurulan sandıkta çifte vatandaşlar oylarını kullandı.

Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, Bulgaristan’da hükümet kurabilmek için çifte vatandaşların 7. kez sandık başına gittiğini ifade etti. Ateş, vatandaşların seçim tekrarlarından yorgun düştüğünü belirterek, "Bizim heyecanımız hiç bitmeyecek. Her defasında aynı süreç yaşansa da 77’nci, 87’nci seçim olsa bile demokrasinin gereği olan bu hakkımızı sonuna kadar kullanacağız,” dedi.

Tekirdağ’da ise çifte vatandaşlar, Süleymanpaşa İlkokulu’nda oy kullanma işlemlerini sürdürüyor. Tekirdağ Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Kemal Öztürk, sabahın erken saatlerinden itibaren oy verme sürecinin devam ettiğini belirterek, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.