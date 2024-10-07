Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Türkiye'ye geliyor Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, 12 yıl aradan sonra 2025 yılı başında Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi

Türkiye'nin son yıllarda BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü bağlamında Çin ile geliştirdiği ilişkiler, Çin otomotiv sektörünün Türkiye'ye açılmasıyla daha da ilerledi.

Bölgesinde ve dünyada, birçok atılımla Türkiye, Çin'in dikkatini daha da cezbetmiş durumda.

ÇİN DEVLET BAŞKANI 12 YIL SONRA TÜRKİYE'YE GELİYOR

Yaşanan bu gelişmeler ışığında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, 2025 yılı başında Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 2025 yılı ortalarında yapılması beklenen Şangay Grubu Zirvesine katılması bekleniyor.

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EN SON 12 YIL ÖNCE GELMİŞTİ

2012 yılında Türkiye'de büyük bir protokolle konuk edilen Xi Jinping'in ziyareti, iki ülke basınında da olumlu yorumlanmıştı.

Xi Jinping, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili ilişkilerin gelişmesi için üst düzey temasların sürdürülerek stratejik güvenin arttırılması, gerçekçi işbirliği genişletilerek ortak gelişmenin gerçekleştirilmesi, kültürel iletişim sıkılaştırılarak halklar arasındaki dostluğun güçlendirilmesi ve çok taraflı işbirliğinin güçlendirilerek, ortak çıkarların korunması gibi başlıkları ele almıştı.

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