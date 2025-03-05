Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİLİ, BÖLGESEL VE KÜRESEL İLİŞKİLER ELE ALINDI

Görüşme sırasında, son dönemdeki Türkiye-ABD ikili ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulunulmasının yanı sıra, küresel ve bölgesel gelişmelerin etkileri üzerine de kapsamlı bir sohbet yapıldı.

İki diplomat, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin geleceği, güncel jeopolitik gelişmeler, savunma ve güvenlik politikaları, uluslararası işbirlikleri ve bölgesel güvenlik meseleleri gibi önemli başlıklar üzerinde durarak, her iki ülkenin işbirliği fırsatlarını gözden geçirdi.

Görüşme, iki ülkenin ilişkilerini daha da güçlendirecek bir dizi stratejik konuya ışık tuttu.