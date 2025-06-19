Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Kahramanmaraş’ta buluştu

Depremin ardından inşa edilen konutlardan 250 binincisinin anahtar teslimi ve kura çekimi dolayısıyla düzenlenen törene katılmak üzere Türkiye’ye gelen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kahramanmaraş Havalimanı’nda karşılandı.

AFET KONUTLARINI GEZDİLER

İki lider, Azerbaycan Mahallesi'nde gerçekleştirilen tören kapsamında hem afet konutlarının teslim sürecine tanıklık etti hem de dayanışma mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu vesileyle kente gelerek törende hazır bulundu.