Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Milli Savunma Üniversitesine hareket etti.

25 ÜLKE, UKRAYNA KONULU TOPLANTIYA KATILDI

İngiltere'nin öncülüğünde, Ukrayna için düzenlenen Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na 25 ülke katıldı.

Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.