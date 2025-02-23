Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı.

FİLİSTİN SORUNU ELE ALINDI

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinlilerin Mısır, Ürdün veya başka bir üçüncü ülkeye zorla göç ettirilmesine yönelik planların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Erdoğan, bu tür girişimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, bölgede kalıcı barışın sağlanması için adil ve sürdürülebilir çözümlere odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.