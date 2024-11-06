Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’a gidiyor

DHA
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Kasım’da başlayan Kırgızistan temasları sona erdi.
MACARİSTAN YOLUNDA
Erdoğan, temaslarını tamamlayarak başkent Bişkek'ten ayrıldı. Erdoğan ve heyetini taşıyan uçak, TSİ 15.00 sıralarında Bişkek’teki Manas Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılarak Macaristan’a hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı havalimanında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Kasım’da Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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