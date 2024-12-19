Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır ziyareti için Türkiye'den ayrıldı

DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye konulu diplomasi trafiği devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Mısır'a gidiyor.

PROTOKOL UĞURLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Özel uçak 'TC TUR' ile saat 08.55'te yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.