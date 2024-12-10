Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun Suriye diplomasisi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye diplomasisi devam ediyor.

Erdoğan, gün içerisinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

MARK RUTTE

Erdoğan ile Rutte'nin görüşmesinde Türkiye'nin Suriye’deki iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasını savunduğunu, Suriye’nin Suriye halkı tarafından yönetilmesi gerektiğini, terörden arındırılmış bir ve bütün Suriye’nin inşası için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

İLHAM ALİYEV

Erdoğan, Aliyev ile görüşmesinde Türkiye'nin Suriye'de kalıcı istikrarın tesisi için Suriye halkına destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Aliyev, Suriye'de oluşan yeni durumla ilgili memnuniyetini dile getirdi.

GIORGIA MELONI

Erdoğan, Meloni ile görüşmesinde son gelişmelerin Türkiye'nin izlediği insani ve vicdani politikanın ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini, Türkiye'nin Suriye'de barıştan, özgürlükten, diyalogdan, adaletten yana tutumunu sürdürdüğünü, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve istikrara kavuşmasının önemini ifade etti.

İsrail saldırganlığının bu kez de Suriye'de ortaya çıktığını, bu tutumun Suriye’nin istikrarına katkı sağlamadığını, Suriye’nin terör unsurlarından temizlenmesinin şart olduğunu belirtti.

OLAF SCHOLZ

Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, yeni sürecin Suriye'nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğü için önemli olduğunu, Türkiye’nin terörden arındırılmış bir Suriye hedefiyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, ülkedeki iç savaş nedeniyle yurtlarından ayrı kalan Suriyelilerin geri dönüşlerini kolaylaştırmak için gerekli ve yeterli şartları oluşturmanın Türkiye'nin önceliği olduğunu ifade etti.

URSULA VON DER LEYEN

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gelecek hafta başında Suriye'deki gelişmeleri ele almak amacıyla Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Suriye'deki durum hakkında önemli fikir alışverişinde bulunduk" ifadesini kullandı.

"Suriye'nin toprak bütünlüğü ve azınlıklar korunmalıdır" değerlendirmesini yapan Ursula von der Leyen, gelecek hafta başında Türkiye'yi ziyaret edeceğini, Suriye'deki gelişmelerin bölge ve ötesi için ne anlama geldiğini ele alma amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geleceğini bildirdi.