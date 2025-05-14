Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç ülkenin büyükelçilerini kabul etti

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle Yeni Zelanda, Angola ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ankara büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

GÜVEN MEKTUPLARINI TAKDİM ETTİLER

Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto ve ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a resmi görevlerine başlamak üzere güven mektuplarını takdim etti. Törende büyükelçilik heyetlerinin üyeleri de hazır bulundu.

Görüşmenin ardından büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan daha sonra her bir büyükelçiyle ayrı ayrı kısa görüşmeler gerçekleştirerek ikili ilişkiler ve diplomatik gündem hakkında fikir alışverişinde bulundu.