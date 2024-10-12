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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'deki bir çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti.