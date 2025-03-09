Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağcıoğlu'nun cenazesine katıldı

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılarak, Bereketzade Camisi'nin emekli imam hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu'nu son yolculuğuna uğurladı. Törene, Yağcıoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, çok sayıda vatandaş da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sırasında Yağcıoğlu’nun hayatını ve hizmetlerini anarak, kendisine olan minnettarlığını ifade etti. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, katılımcılar da Yağcıoğlu'nun ruhuna dualar etti.

TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: