Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağcıoğlu'nun cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılarak, Bereketzade Camisi'nin emekli imam hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu'nu son yolculuğuna uğurladı. Törene, Yağcıoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, çok sayıda vatandaş da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sırasında Yağcıoğlu’nun hayatını ve hizmetlerini anarak, kendisine olan minnettarlığını ifade etti. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, katılımcılar da Yağcıoğlu'nun ruhuna dualar etti.
TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
Bugün dâr-ı bekâya uğurladığımız, Bereketzâde Camii İmam Hatiplerinden Hafız Kasım Yağcıoğlu Hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.
Kıymetli hocamızın ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve yetiştirdiği on binlerce talebesine sabrıcemil niyaz ediyorum.
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