Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky ile görüştü

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

ERDOĞAN: "HER AŞAMADA YAPICI ROLE HAZIRIZ"

İki liderin görüşmesinde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve küresel meseleler de gündeme geldi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki doğrudan temasların yeniden başlatılması yönündeki iradenin son derece değerli olduğunu vurguladı ve Türkiye’nin bu sürecin her aşamasında yapıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'DE AĞIRLAMAKTAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ"

Barış müzakereleri çerçevesinde her iki ülkenin temsilcilerini Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirten Erdoğan, kalıcı barışa ulaşmanın önünü açacak geniş kapsamlı bir ateşkesin, müzakereler için uygun zemini oluşturacağına dikkat çekti. Erdoğan ayrıca, ortaya çıkan fırsat penceresinin zaman kaybetmeden değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ROLÜNE VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin daha önce de savaşın ilk dönemlerinde hem Rusya hem de Ukrayna heyetlerini İstanbul ve Antalya’da bir araya getirdiğini, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması gibi önemli diplomatik başarıların bu diyalog ortamında ortaya çıktığını hatırlattı.

Türkiye'nin taraflarla güvene dayalı ilişkileri sayesinde diplomasi kanallarını açık tutabildiğini ifade eden Erdoğan, gerek insani yardım gerekse barış arayışına yönelik tüm girişimlerde Ankara’nın aktif rolünü sürdüreceğini belirtti.

Erdoğan ayrıca, iki ülke arasındaki ateşkesin sadece savaşan taraflar için değil, bölge ülkeleri ve küresel istikrar açısından da kritik önemde olduğunun altını çizdi.