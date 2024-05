ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'yi resmi törenle karşıladı.

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Kobakhidze, ortak basın açıklaması yaptı.

"Terör örgütleri ve suç örgütleriyle birlikte mücadele edeceğiz"

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Gazze'deki son durum

Kobakhidze: "Gösterdiğiniz liderlik hepimize örnek oluyor"

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin açıklamalarından önemli ayrıntılar:



"Kafkaslar'da ülkelerin barışçıl şekilde beraber yaşamalarını destekliyoruz"

"Türkiye, Gürcistan'ın 1 numaralı ticaret ortağı"

Türkiye'nin çözüm bulma için gösterdiği çabaları ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanı ile ülkemizdeki gelişmeleri paylaştım. Bunun yanısıra Ortadoğu konusunu ele aldık. Gürcistan, her zaman Ortadoğu'da barışın tesis edilmesinin yanında.



Türkiye, Gürcistan'ın 1 numaralı ticaret ortağı. Bu ortaklığı daha da derinleştirmeyi ele aldık. Bu işbirliğinin ortaklığın derinleştirilmesi her iki ülkenin de faydasına olacak. Ticaretin barış ve istikrar için önkoşul olduğunu düşünüyoruz.



Türkiye-Azarbaycan-Gürcistan arasındaki işbirliği gerçekten çok önemli. Farklı stratejik projeleri ele aldık. Stratejik ortaklığımızın bu alanda da geliştirilmesi çok önemli. Eğitim, savunma, güvenlikten bahsettik. Her bir işbirliği alanı çok değerli.



Bu toplantı ziyaret bir kere daha işbirliğinin her iki ülkenin de yararına olduğunun göstergesi oldu.