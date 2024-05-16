Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan ile ticaret hedefimiz 5 milyar dolar Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'yi ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artıracaklarını, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun da en kısa zamanda yeniden faaliyete geçeceğini belirtti.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'yi resmi törenle karşıladı.

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Kobakhidze, ortak basın açıklaması yaptı.

"Terör örgütleri ve suç örgütleriyle birlikte mücadele edeceğiz"

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin önemli bir sütununu bölgesel işbirliği projeleri oluşturuyor. Tarihi İpek Yolu'nu raylar üzerinden hayata geçiren orta koridorun belkemiği olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun yeniden faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdüyoruz. Ulaştırma ve enerji projelerinde çalışma irademizi teyid ettik.



Gürcistan'ın büyük altyapı projelerinde desteğe hazır olduğumuzu sayın Başbakana belirttim. FETÖ ve PKK başta olmak üzere t erör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle mücadelemizi etkin kılacak adımlar üzerinde durduk. Vatandaşlarımızın huzuruna ve hayatına kastedilen yapılarla bu gayrimeşru yapılarla yurt içi ve yurt dışında mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız.

Gazze'deki son durum

Sayın Başbakanla görüşmemizde güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Gazze'deki vahşet ve uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluklar hakkındaki değerlendirmelerimizi paylaştık.



Filistin halkının özgürlük mücadelesini tüm insanlığın hukuk zemininde desteklemesi gerekiyor. Dünyanın dört bir yanında devam eden Filistin'e destek eylemlerini çok anlamlı ve kıymetli buluyorum.



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A milli futbol takımımız Gürcistan'la aynı grupta yer alıyor. Takımlarımız Almanya'da karşı karşıya gelecekler. Takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

Kobakhidze: "Gösterdiğiniz liderlik hepimize örnek oluyor"

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin açıklamalarından önemli ayrıntılar:



Gürcistan Başbakanı olarak ilk defa dost, komşu ülkemizi ziyaret etmekten çok mutluyum. Çok yakın işbirliği yaptığımız, stratejik ortaklığı yaptığımız bir ülke. Bu ortaklığı takdirle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan'ı ziyaret etmekten çok mutluyum.



Sayın Cumhurbaşkanı sizin gösterdiğiniz liderlik hepimize örnek oluyor. Aynı zamanda size bize gösterdiğiniz sıcak karşılama ve misafirperverlik için çok teşekkür ederiz.

"Kafkaslar'da ülkelerin barışçıl şekilde beraber yaşamalarını destekliyoruz"

İkili ve çok taraflı işbirliği gündemimizi tartıştık. İşbirliği konusunu ele aldık. Bunun yanısıra ilişkileri en üst seviyede tutma konusunu konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda Gürcistan'ı ziyaret edeceğine söz verdi. Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin Türkiye tarafından desteklenmesi çok önemli.



Gürcistan AB aday ülkesi. Geleceğe yönelik planlarımız bağlamında. Aynı zamanda bölgesel gelişmeleri de ele aldık. Karşı karşıya kaldığımız sınamalara ortak ne yapabiliriz diye konuştuk. Biz Kafkaslar'da ülkelerin barışçıl şekilde beraber yaşamalarını destekliyoruz.



Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması gerçekten çok önemli gelişme. Bu sayede bu iki ülkenin nihayetinde gerçek barış anlaşmasına ulaşacaklarına inanıyoruz. Ukrayna'daki savaşı ele aldık. Bu savaş tabii ki bölgenin barış altyapısına karşı tehdit oluşturuyor.

"Türkiye, Gürcistan'ın 1 numaralı ticaret ortağı"

Türkiye'nin çözüm bulma için gösterdiği çabaları ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanı ile ülkemizdeki gelişmeleri paylaştım. Bunun yanısıra Ortadoğu konusunu ele aldık. Gürcistan, her zaman Ortadoğu'da barışın tesis edilmesinin yanında.



Türkiye, Gürcistan'ın 1 numaralı ticaret ortağı. Bu ortaklığı daha da derinleştirmeyi ele aldık. Bu işbirliğinin ortaklığın derinleştirilmesi her iki ülkenin de faydasına olacak. Ticaretin barış ve istikrar için önkoşul olduğunu düşünüyoruz.



Türkiye-Azarbaycan-Gürcistan arasındaki işbirliği gerçekten çok önemli. Farklı stratejik projeleri ele aldık. Stratejik ortaklığımızın bu alanda da geliştirilmesi çok önemli. Eğitim, savunma, güvenlikten bahsettik. Her bir işbirliği alanı çok değerli.



Bu toplantı ziyaret bir kere daha işbirliğinin her iki ülkenin de yararına olduğunun göstergesi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticaret hedefimiz 5 milyar dolar"

Tekrar sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

İnşallah aramızdaki dış ticaret hacmini 3,5 milyar dolardan 5 milyar doların üzerine çıkaracağız. Yatırımlar konusunda birçok yatırımcımız, şu anda 300 civarında Gürcistan'da sürekli yatırımlar yapıyorlar. Bütün bunlar Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin ne denli güçlü olduğunu gösteriyor.

Türkiye ile Gürcistan arasında "Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Kobakhidze'nin huzurunda Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı arasında "Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Zaptı, Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gürcistan adına ise Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili imzaladı.