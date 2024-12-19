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Haber Merkezi

Ankara siyasetinde tansiyon yükseliyor...

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi ve Türkiye'nin sahadaki aktif rolü, siyaset arenasında beklenmedik gelişmeleri beraberinde getiriyor. Bu hareketli dönemde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik mesajları da dikkat çekiyor.

Konya'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Davutoğlu, AK Parti'ye geri döneceği iddialarına ilişkin yaptığı sürpriz çıkışla yeni bir tartışma başlatmıştı.

"AK PARTİ'DEN HİÇ KOPMADIM"

Ruh bakımından AK Parti'den hiç kopmadığına vurgu yapan Davutoğlu, şunları söylemişti:

Geçmişe dönük olarak herhangi bir hesabın peşinde değilim. Herkese el uzatıyorum, muhalefetiyle, iktidarıyla. Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açık. Kitlelerse o kitlelerin parçasıyım, kimse kusura bakmasın. Onların içinden geldim.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇAĞIRIRSA GİDERİM"

Ahmet Davutoğlu, son olarak KRT'de Seçil Özer ile Panaroma canlı yayınında, eski partisine katılacağına yönelik iddialara şu sözlerle bir kez daha açıklık getirdi:

Ben AK Parti'den kopmadım. Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa giderim.

"İKTİDAR, SURİYE KONUSUNDA DOĞRU ADIMLAR ATIYOR"