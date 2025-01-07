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Haber Merkezi

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından, TBMM'de temsil edilen siyasi partilere yönelik ziyaretlerine de devam ediyor.

CHP GÖRÜŞMESİ BUGÜN

MHP, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ile görüşen heyet, bugün de AK Parti'yi ziyaret ederken; CHP ziyaretinin de ayrıntıları belli oldu.

Heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bugün saat 10.30'da TBMM'de görüşecek.

CHP HEYETİNDEKİ İSİMLER DE BELLİ OLDU

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, DEM Parti İmralı heyeti ile görüşecek CHP heyetinde kimlerin yer alacağını açıkladı.

Yücel şöyle dedi:

"CHP heyetine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel başkanlık edecek. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e Genel Sekreterimiz Sayın Selin Sayek Böke, Gölge Adalet Bakanımız ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökçe Gökçen ve Grup Başkan Vekilimiz Sayın Gökhan Günaydın eşlik edecektir"

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli 22 Ekim'de partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a, örgütü lağvetmesi çağrısı yapmış; Bahçeli, "(Öcalan) bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerine yer vermişti.

Çağrı sonrası, Öcalan'a 43 ay sonra ilk kez görüş izni verilmiş, PKK liderinin DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan 23 Ekim'de Abdullah Öcalan ile görüştüğünü duyurmuştu.

Geçtiğimiz hafta ise Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın yer aldığı heyet, İmralı'da Öcalan ile görüşmüştü.