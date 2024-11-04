DEM Parti'den kayyum tepkisi: TBMM çalışmalarına katılmayacağız

DHA

Ankara'da kayyum gündemi var.

DEM Partili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Koçyiğit, barış için uzattıkları elin kırılmaya çalışıldığını belirterek, "Türkiye halkları gözünü kulağını, sabah akşam televizyon programlarına dikmiş; barış için, çözüm için, diyalog için, 'Kim hangi mesajı verdi' diye dört gözle beklerken bugün barış ihtimalinin bir kez daha iktidar eliyle yok edilmeye çalışıldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"TBMM ÇALIŞMALARINA KATILMAYACAĞIZ"

Partisinin Eş Genel Başkanlarının, Halkların Demokratik Kongresi'nin Genel Kurulu nedeniyle İstanbul'da olduğunu söyleyen Koçyiğit, "Kayyum haberini aldıktan hemen sonra Batman'a doğru yola çıktılar. Batman'ın ardından Mardin'e geçecekler. Yarın grup toplantımızı saat 13.00'te Mardin'de gerçekleştireceğiz.

Bu hafta Genel Kurul çalışmalarına, Plan ve Bütçe Komisyonu'na ve hiçbir komisyon çalışmasına katılmayacağımızın altını çizmek istiyorum. Bütün milletvekili arkadaşlarımız, MYK üyelerimiz, Parti Meclisi üyelerimiz, il ve ilçe örgütlerimiz, belediye eş başkanlarımız ve bütün seçilmişlerimizle beraber halkımızla beraber alanlarda, meydanlarda olacağız." diye konuştu.