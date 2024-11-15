DEM Parti'den Mardin'de ihalesiz 504 işlem

İHA

DEM Partili Ahmet Türk ve Devrim Demir’in, 7 aylık görev süreleri boyunca Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirdiği alım ve yapım işlerinin büyük kısmını ihale ilanı olmaksızın, doğrudan temin yöntemiyle tamamladıkları ortaya çıktı. 1 Nisan 2024 ile 4 Kasım 2024 tarihleri arasındaki 519 işten tam 504’ünün ilansız ve ihalesiz şekilde sonuçlandırıldığı, yalnızca 15 işin açık ihale yöntemiyle gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu durum, Türk ve Demir’in “şeffaflık” ve “halktan yana” oldukları yönündeki vaatleriyle çelişti.

AYNI KİŞİ VE GRUPLAR

Doğrudan temin yoluyla yapılan işlerin maddi olarak yüksek tutarlara ulaştığı ve bu alımların büyük çoğunluğunun Mardin dışındaki firmalara ve aynı kişi ya da gruplara verildiği dikkat çekti. Türk ve Demir’in, daha önce kayyum dönemlerinde ihale süreçlerinin şeffaf olmadığını ve pazarlık usulünün kötüye kullanıldığını sürekli eleştirmelerine rağmen, kendi dönemlerinde ihalesiz iş sayısındaki bu yüksek rakam, kamuoyunda ciddi bir şaşkınlık yarattı.

504 İŞ, İLAN EDİLMEDEN İHALE EDİLDİ

504 işin ilan edilmeden ve vatandaşlara duyurulmadan gerçekleştirilmesi, şeffaflık ilkeleriyle bağdaşmazken, yönetim anlayışlarının sorgulanmasına neden oldu. Kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili bu uygulamalar, hem maddi büyüklüğü hem de tercih edilen firmalar nedeniyle dikkatleri üzerine çekti.