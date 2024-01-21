DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı yeniden Ahmet Türk oldu Mardin'de 14 Ocak’ta partisinin ön seçim sonuçlarında yüzde 50 oranını geçemediği için adaylıktan çekildiğini açıklayan Ahmet Türk, ikna edilerek DEM Parti’nin Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak tanıtıldı.

DHA

Türkiye yerel seçimlere doğru gidiyor.

31 Mart'ta seçmen bir kez daha sandık başına gidecek.

Bu kapsamda partilerde aday belirleme süreçleri devam ediyor.

HDP olan adını değiştiren PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'de de aday belirleme süreçleri sürüyor.

Mardin'de tanıdık bir isim, tekrar adaylığını duyurdu.

3.kez aday oldu

PKK ile olan ilişkisi nedeniyle 2 kez yerine kayyum atanan Ahmet Türk, Mardin’de 14 Ocak’ta Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için DEM Parti’nin yaptığı ön seçimde oyların çoğunu alan ancak yüzde 50 oranını aşamadığı için adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Ancak ikna edilen Ahmet Türk, 3.kez Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı oldu.

DEM Parti’nin kentte özel bir tesiste genel merkez yöneticileri, il ve ilçe örgütlerinin katılımıyla düzenlediği aday tanıtım toplantısında Ahmet Türk’ün adaylığı açıklanırken, şarkıcı Devrim Demir de eş başkan adayı olarak tanıtıldı.

İki kez kayyum atandı

DEM Parti'nin Mardin adayı Ahmet Türk, 2014'te Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş, 2016 ve 2019'da yerine kayyum atanmıştı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)