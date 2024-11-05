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Haber Merkezi

PKK terör örgütü ile bağlantılı belediyelere kayyum atandı.

Önce CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne daha sonra DEM'li Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması, CHP ile DEM Parti'nin ortak mitinglerine neden oldu.

DEM'e destek için Ankara'dan Mardin'e giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, düzenlenen mitinge katıldı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDA İSYANCI VE PKK'LILARI ANDI

Burada partililer konuşmalar yaparken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Özgür Özel'in de bulunduğu mitingde yaptığı konuşma gündem oldu.

Bakırhan, Cumhuriyet tarihinin en büyük isyanlarının simge isimleri ve daha önce güvenlik güçlerinde öldürülen hain PKK'lı elebaşlarının isimlerini andı.

"ŞEYH SAİTLER SAKİNE CANSIZLAR..."

Bakırhan'ın "Çok iyi bilsinler ki Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Sait ne yaptıysa, Mazlum Doğan ne yaptıysa Sakine Cansız ne yaptıysa Kürt halkı Türkiye halkları da onların yaptığını yapacaktır." sözleri, kalabalık tarafından coşku ile alkışlandı.

Gündem olan görüntülere ve Özgür Özel'e, CHP'liler tepki gösterdi.