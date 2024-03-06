Denizli'de hastane kafeteryasında silahlı saldırı! 3 kişi tutuklandı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesindeki kafeteryada oturanlara yönelik 2 kişinin silahlı saldırısında 7 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanılan korkunç olayda, suçlular cezasını aldı..

1 Mart'ta Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin giriş katındaki kafeteryada meydana gelen olayda eğlence mekanı işleten Ahmet K. ile yanında çalışanlar Kemal Ş., Ahmet Can Y., Şefikcan Uyumaz, İsmail Ö. ve Hasan Hüseyin Ç. birlikte oturdukları sırada kimliği belirsiz 2 kişi, tabancalarla saldırı düzenledi.

7 kişi yaralandı

Olayın ardından hastane bahçesinde panik yaşandı, vatandaşlar etrafa kaçıştı. Saldırganlar kaçarken yaralanan 7 kişi, hastanede tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 16 boş kovan buldu.

Özel ekip kuruldu, saldırganlar yakalandı

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Deneyimli polislerden oluşturulan ekip, saldırganların kimliğini belirledi. Olayı azmettiren kişi de tespit edildi.

Şüpheliler Mustafa Alagöz, Mustafa Batit, Ali A. (25), Orhan K. (41) ve Şefikcan Uyumaz, operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Mustafa Alagöz ile Mustafa Batit'in ifadelerinde, silahlı saldırıyı kendilerinin yaptığını, olayı azmettirenin Orhan K. olduğunu söyledi.

Diğer şüpheliler ise kendilerine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi.

Muhabirlik yapan kişinin de yaralandığı ortaya çıktı

Cinayet Bürosu ekiplerinin çalışmasında, silahlı saldırıda yaralananlardan biri olan Şefikcan Uyumaz'ın muhbirlik yaptığı da ortaya çıktı. Eğlence mekanı işleten Ahmet K.'nin yanında çalışan Uyumaz'ın, olayı azmettirdiği ileri sürülen Orhan K.'ye nerede ve ne zaman bulunacaklarını ve yanlarında silah olup, olmadığını haber verdiği belirlendi.

Şefikcan Uyumaz'ın, olay günü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kafeteryasında olduklarını haber verdiği, ancak tam olarak saldırının ne zaman olacağını bilmediği için kafeteryada bulunduğundan, karnına isabet eden kurşunla yaralandığını ortaya çıktı.

Olayda tetikçilik yapan Mustafa Alagöz ile Mustafa Batit'in kaçtıkları otomobili kullanan Ali A., olayı azmettirdiği ileri sürülen Orhan K. ve muhbirlik yapan Şefikcan Uyumaz, polisteki sorgularının ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Kasten yaralama' suçlarından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

3 kişi tutuklandı

Mustafa Batit, Mustafa Alagöz ve Şefikcan Uyumaz, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer 2 şüpheliden azmettirici olduğu ileri sürülen Orhan K. ile otomobili kullanan Ali A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca yaralılardan 6'sı taburcu edilirken, durumu ağır olan Ahmet K.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)