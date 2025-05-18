Devlet Bahçeli: Sabır gerektiren yeni bir aşamadayız

Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Bölücü terör örgütü PKK’nın 12 Mayıs 2025 tarihinde silahları bırakma ve örgütsel fesih kararını ilan etmesiyle hassas, nazik, kırılgan ve bir o kadar da sabır gerektiren yeni bir aşamaya geçilmiştir.

HERKES, SORUMLU BİR DİL KULLANMALI

Provokasyon ortamının tahrik ve tahkimine, sudan sebeplerden dolayı yeşerecek alınganlıklara ve yanlış anlamalara fırsat verilmemelidir. Herkesin sorumlu bir dil kullanması, sonu uçuruma açılan polemik dehlizlerine kapılmaktan uzak durulması, siyasi ve ideolojik çıkar hesaplarına itibar edilmemesi, sağduyu ve aklıselimin çizgisinden sapılmaması hayati değer ve önemdedir.

ARTIK TERÖRLE ANILAN HÜZÜNLÜ MANŞETLER OLMAYACAK

Geldiğimiz bu süreçte Türkiye artık terörle anılan, hüzünlü manşetlerle hafızalara kazınan bir ülke olmayacaktır. Terörsüz Türkiye, hukukunun üstünlüğünü esas alan eşit hak ve yükümlülüklerin egemen olduğu kapsayıcı ve kucaklayıcı, demokrasisini güçlendirmiş, ekonomik refahını artırmış bir Türkiye’dir.

TÜRKİYE VE BÖLGE ÜLKELERİ ADINA ÇOK HAYIRLI GELİŞMELER