Didim'de kaçak göçmen operasyonu: 5 organizatör tutuklandı

DHA
Güvenlik güçleri yasa dışı göçe geçit vermiyor...
Aydın'da Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mavişehir Mahallesi Sarıkum mevkiinde makilikte dün saklanan 13 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.
5 organizatör tutuklandı
Kaçak göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürmeye çalıştıkları tespit edilen C.M., M.B., J.G.A., A.S. ve M.İ. de Kamacı Caddesi'nde otomobille kaçarken yakalandı.
5 Türk organizatör, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
Yakalanan 13 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)