Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze'deki son durum, Lübnan'daki gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan barış sürecindeki ilerlemeleri ele aldı.

ORTA DOĞU VE KAFKASLAR ELE ALINDI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X platformundaki paylaşımında,

Bakanımız Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Gazze’deki güncel durum, Lübnan'daki son gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış sürecinde gelinen aşama değerlendirildi