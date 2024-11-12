Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

İHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze'deki son durum, Lübnan'daki gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan barış sürecindeki ilerlemeleri ele aldı.
ORTA DOĞU VE KAFKASLAR ELE ALINDI
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X platformundaki paylaşımında,
Bakanımız Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Gazze’deki güncel durum, Lübnan'daki son gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış sürecinde gelinen aşama değerlendirildi
ifadesine yer verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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