Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'üncü Toplantısı kapsamında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü.
NORMELLEŞME SÜRECİ VE BÖLGESEL KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Mirzoyan, İstanbul'da bir araya geldi.
Görüşmede, ikili ilişkiler, normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı.
LAVROV İLE GÖRÜŞME
Bakan Fidan'ın, Rus mevkidaşı Lavrov ile 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu 3'üncü Toplantısı kapsamında görüştüğünü bildirildi.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraf yer alırken, görüşmenin detayına ilişkin bilgi verilmedi.
İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3. Toplantısı'na Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katılmıştı.
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