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Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistanlı mevkidaşı ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi.