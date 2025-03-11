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İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile Ankara’da bir araya geldi.

İKİLİ VE BÖLGESEL İLİŞKİLERELE ALINDI

Ankara'daki görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğinin yanı sıra uluslararası gündemde öne çıkan konular masaya yatırıldı. Türkiye ve Hollanda arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, göç politikaları, güvenlik iş birliği ve Avrupa Birliği ile ilişkiler gibi konuların detaylıca ele alındığı toplantının verimli geçtiği öğrenildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmede küresel krizler, Ukrayna’daki savaşın bölgesel yansımaları ve Orta Doğu’daki gelişmeler de gündeme geldi. Tarafların, uluslararası barış ve istikrara yönelik ortak çözüm yolları üzerinde fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Bakan Fidan ve mevkidaşı Veldkamp, görüşmenin ardından karşılıklı iş birliğinin artırılmasına yönelik olumlu mesajlar verdi. İki ülke arasındaki diplomatik diyaloğun önümüzdeki süreçte daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.