Dışişleri Bakanı Fidan, İtalya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 11-12 Eylül tarihlerinde İtalya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ile Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani ile görüşmelerde bulunacak.

ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI'DE KONUŞACAK

Fidan, ziyareti sırasında İtalya’daki “Istituto Affari Internazionali” düşünce kuruluşunda bir konuşma yapacak. Görüşmelerde; Türkiye-İtalya ilişkilerinin önemi, üst düzey ziyaretlerin katkısı ve 40 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefi için iş birliği alanlarının korunması ve çeşitlendirilmesi gündeme getirilecek.

AKDENİZ VE ULUSLARARASI HUKUK MASADA

Görüşmelerde ayrıca Akdeniz’de enerji güvenliği ve bağlantısallık, uluslararası hukuka uygun hareket edilmesinin gerekliliği, Libya’da barış ve istikrar, düzensiz göçle mücadele ile Türkiye-AB ilişkileri ele alınacak.

SAVUNMA, BİLİM VE TEKNOLOJİ İŞ BİRLİĞİ

Fidan, Türkiye-İtalya arasında güçlenmekte olan savunma sanayii iş birliğinin sürdürülmesinin yanı sıra bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanlarında ortak çalışmaların önemine dikkat çekecek. Bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında görüş alışverişinde bulunacak.

ULUSLARASI SORUNLAR VE BÖLGESEL KONULAR

Görüşmelerde ayrıca Gazze’de soykırımın sona erdirilmesi, Suriye, Ukrayna, İran ve Afrika’daki bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alınacak.

TÜRKİYE - İTALYA ARASINDA ÜST DÜZEY TEMASLAR

İki bakan, son olarak 14-15 Mayıs’ta Antalya’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayri Resmi Toplantısı’nda bir araya geldi. Ayrıca 29 Nisan’da Roma’da IV. Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi, 1 Ağustos’ta ise Türkiye-İtalya-Libya Üçlü Liderler Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirildi.

STRATEJİK ORTAKLIK VE TİCARET HEDEFLERİ

Türkiye ve İtalya, 2007’den bu yana stratejik ortaklık seviyesinde ilişkilere sahip. 2024 yılı itibarıyla ikili ticaret hacmi 32,2 milyar dolar olarak kaydedildi. İtalya, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı beşinci ülke, AB’de ise ikinci sırada yer alıyor. Nisan ayında Roma’da belirlenen hedef, ikili ticaret hacmini 40 milyar dolara taşımak.

SAVUNMA VE ENERJİ ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİ

İki ülke arasında en önemli iş birliği alanlarından biri savunma sanayii. Türkiye, Eurofighter Typhoon uçaklarının tedariki konusunda İtalya ile temas halinde bulunuyor. Enerji alanında ise Türkiye ve İtalya, Güney Gaz Koridoru’nun kritik ortakları konumunda. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) üzerinden gelen doğalgaz, Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile İtalya’ya ulaştırılıyor.