Dışişleri Bakanı Fidan, Sırbistan yolcusu

İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19 Mayıs'ta Sırbistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan’ın temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçić tarafından kabul edilmesi ve Dışişleri Bakanı Marko Đurić ile bir araya gelmesi planlanıyor.

SIRBİSTAN İLE ÇOK YÖNLÜ İŞ BİRLİĞİ ELE ALINACAK

Ziyaret çerçevesinde Bakan Fidan’ın, Türkiye ile Sırbistan arasındaki çok yönlü iş birliğinin geldiği noktadan duyulan memnuniyeti dile getirmesi, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesine yönelik kararlılığı vurgulaması bekleniyor. Fidan’ın ayrıca, Türkiye’nin Balkanlar’daki barış ve istikrara katkı sağlama çabalarına dikkat çekerek, bu kapsamda Sırbistan’la yürütülen yapıcı diyaloğun önemine işaret etmesi öngörülüyor.

BOSNA DA GÜNDEMDE

Bakan Fidan’ın gündeminde, Bosna-Hersek’teki gelişmeler de yer alacak. Fidan’ın burada sağduyulu bir yaklaşımın gerekliliğine değinmesi, diyalog yollarının açık tutulmasının altını çizmesi ve bölgesel sorunlara bölge ülkelerinin sahip çıkmasının önemine vurgu yapması bekleniyor. Ayrıca, ortak tehditler karşısında bölgesel dayanışmanın artırılmasının ve iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesinin gerekliliği üzerinde durması da muhtemel.

Fidan, daha önce 10-11 Ekim 2024 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sırbistan’a yaptığı ziyarette, Sırp mevkidaşı Marko Đurić ile görüşmüştü.