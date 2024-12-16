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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye, Gazze ve Ukrayna diplomasisi

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye, Gazze ve Ukrayna diplomasisi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Hollandalı mevkidaşı Caspar Veldkamp ile Suriye, Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldı.