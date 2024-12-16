Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye, Gazze ve Ukrayna diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yakın coğrafyadaki sıcak bölgelerle ilgili diplomatik görşmeleri sürüyor.
Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye ve Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.
HOLLANDALI MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile telefonda Suriye ve Gazze'deki son gelişmeleri ele aldı.
Suriye'deki son gelişmeler ile Gazze'deki durumun ele alındığı görüşmede, Suriye'de kapsayıcı bir geçiş süreci yürütülmesinin önemi vurgulandı.
Bakan Fidan, ayrıca İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki uluslararası hukuka aykırı eylemlerinin Suriye'deki sürece olumsuz etkilerine dikkati çekti.
Görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.
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